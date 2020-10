Será Nancy Reagan

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La actriz Penelope Ann Miller interpretará a Nancy Reagan en “Reagan”, biopic sobre el ex presidente norteamericano Ronald Reagan que contará con Dennis Quaid en el papel protagónico.

La producción de la película se encuentra desarrollándose actualmente en Oklahoma, con Jon Voight y Robert Davi también en el elenco. Sean McNamara es el director de este drama escrito por Howard Klausner y Jonas McCord.

La inspiración para el guion fue “The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism” y “God and Ronald Reagan: A Spiritual Life”, ambos libros escritos por Paul Kengor. La historia analiza la figura de Reagan a través de los ojos de un agente de la KGB, un personaje ficcional, quien sigue al actor y presidente, protagonista de una importante cruzada contra el comunismo.

Davi interpretará a Leonid Brezhnev, quien gobernó la Unión Soviética en las décadas de 1960’s y 1970’s, mientras que Voight hace lo propio con el agente de la KGB. Nancy Reagan fue una actriz y la segunda esposa de Reagan, que se convirtió en primera dama durante las presidencias de su esposo.