Boda de un actor termina con 100 personas contagiadas

En Mexicali, Baja California, la boda de un actor provocó en el municipio un rebrote de Covid-19.

Fue el pasado 3 de octubre que el actor de telenovelas Armando Torrea se casó con Laura Pérez, hija de un empresario del sector inmobiliario.

Las imágenes de un video y las fotografías publicadas por Torrea en redes sociales muestran que al enlace nupcial acudieron cientos de personas, invitados que no portaron cubrebocas y donde no se guardó la sana distancia.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, comentó que se llevó a cabo en un domicilio particular y sin autorización. Señaló que no hubo protocolos, ni filtros; nada, no hubo autorización.

Por los múltiples casos de coronavirus registrados tras la boda, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Mexicali ya investiga la situación para deslindar responsabilidades.

Pérez Rico recordó que si una persona con resultado positivo a Covid-19 por prueba PCR acude a una reunión masiva o evento público, intencionalmente, se puede clasificar como un delito a la salud.

Alrededor de 100 personas dieron positivo a Covid-19 después de la boda del actor Armado Torrea. El enlace nupcial se realizó en un salón privado del fraccionamiento San Pedro Residencial, en la Zona Dorada de Mexicali.

En Mexicali hay 216 casos activos de coronavirus. A nivel estatal, Baja California reporta 21 mil 30 contagios confirmados acumulados y 3 mil 728 defunciones.

