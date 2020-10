“Están disminuyendo los fallecimientos”, no hay rebrote: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las muertes por covid-19 están disminuyendo, lo que significa que no hay un rebrote del virus en el país.

Agregó que no hay un aumento significativo en la ocupación hospitalaria.

“La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia semana tras semana hay descensos en 20 estados, ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en vede Campeche”, señaló en la conferencia matutina.

“No hay rebrotes todavía, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote, está disminuyendo los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad que no hay un rebrote”, apuntó.

Dijo que es posible que haya un aumento en la ocupación hospitalaria, pero ello no significaría un aumento en fallecimientos, y recalcó la importancia de que no haya aumentado la ocupación hospitalaria.

En cuanto la economía de México, el presidente aseguró que está recuperándose, y que la estrategia de su Gobierno esta funcionando.

“No hay problemas, aquí se está aclarando de que no hay rebote, que vamos enfrentando la pandemia bien, aquí ha quedado de manifiesto una vez más con una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell, esto no lo tiene otros países, no lo tienen en otros gobiernos, tenemos expertos y son los que conducen, no son políticos los que están manejando la pandemia”, afirmó.

