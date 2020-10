José Mujica se retira de la vida política

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Renunciaron a sus escaños en el Senado los ex presidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015).

Mujica señaló a los periodistas al cuestionarlo por su retiro que: “Porque me tiró el virus pa’ fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme.

Ambos, Sanguinetti y Mujica obtuvieron sus escaños en las elecciones celebradas en octubre de 2019, pero su avanzada edad (Sanguinetti tiene 84 y Mujica 85) les ha hecho justificar su ausencia del resto del periodo legislativo, que concluye en 2025.

José Mujica anuncia su retiro de la política. Gracias, por todo. Aplausos de pie. pic.twitter.com/Sb3w40Bvzt — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) October 20, 2020

Con información de: lopezdoriga.com

