Previo a la Champions, afición del Rennes provoca caos

Aficionados del equipo Rennes, provocaron caos en la ciudad por su afán de alentar al equipo previo a su primera participación dentro de la Champions League, donde recibieron al Krasnodar en la primera jornada.

Fanáticos del club francés portaron bengalas y se distribuyeron a lo largo de una avenida, además de posarse sobre un puente donde el autobús del equipo pasaría por debajo en dirección al estadio para afrontar su primer compromiso europeo.

Las luces y el humo interfirieron con la visibilidad de los conductores que circulaban por la misma vía, teniendo que reducir su velocidad o frenar para evitar la pirotecnia utilizada por la afición del club.

En el interior del estadio, los aficionados portaron el cubrebocas, aunque no respetaron las medidas de sana distancia.

For French club Rennes’ #UCL debut, these are fans saluting team bus (and creating quite a traffic hazard). Rennes will be allowed to have 5,000 fans in stands for game against Krasnodar. (Covid rate in Brittany is about half France’s average but rising.) pic.twitter.com/sgKE4AXrCb

— Paul Kennedy (@pkedit) October 20, 2020