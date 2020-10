Lanzan nuevo tráiler de Animaniacs

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Animaniacs, la caricatura que causó furor en los años 90, tiene cada vez más cerca un nuevo tráiler.

El regreso de los hermanos Warner está programado para el 20 de noviembre por la plataforma Hulu y para calentar motores hay una nueva muestra de lo que será la caricatura.

«Los reboots son síntoma de una falta fundamental de originalidad en Hollywood», dice Yakko, el mayor de los hermanos Warner, dando así inicio al tráiler, mismo donde aparecen Pinky y Cerebro.

En el primer avance lanzado, aparecía Steven Spielgber junto a los locos hermanos en un campo de golf.

NARF! Hope we didn't miss too much while we were gone! All-new episodes of #Animaniacs premiere November 20, only on @hulu. pic.twitter.com/mlZPTq4qbM

— The Animaniacs (@TheAnimaniacs) October 21, 2020