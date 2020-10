Profesores de la UNAM son suspendidos por ‘misóginos’

A lo anterior respondió Zentella: “Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”.

Todo ello provocó que una gran cantidad de alumnos de la máxima casa de estudios y personas ajenas a hacer comentarios al respecto y una especie de «ciberactivismo» que llevó a la UNAM a informar por medio de un comunicado que ambos maestros fueron separados de los grupos.

La misiva, firmada por el director de la Facultad de Química, Carlos Bedolla, también asegura que hay un compromiso para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.