Continuarán apoyos para atletas que lo merezcan: Erik Morales

Erik Morales, diputado de Morena, aseguró que, aunque el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) desapareció el dinero está y será utilizado “de forma correcta y sin favoritismos”.

El exboxeador aclaró que “los apoyos seguirán, solo es cuestión de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ponga más reglas de operación, y todo seguirá”.

Lo que sigue es que la Conade haga los cambios necesarios en su reglamento para que pueda operar. Yo estaba en contra de la desaparición del Fodepar, pero entiendo que hay muchas irregularidades no sólo en este sexenio, sino en varios desde hace tiempo. Intentamos ver hacia adelante”, declaró.

“Que sean cuestiones parejas, que no haya favoritismos para nadie, que ciertos atletas tengan cosas que otros no. Hay quienes nada tenían que hacer ahí, y eso es lo que hay que evitar de ahora en adelante”, sostuvo.

“Hoy lo importante es cuidar la salud y no irse de campamento, creo que bien se pueden preparar aquí y no arriesgarse. Lo siento, creo que en estos momentos no es para pensar en olímpicos, ahora hay que mantenernos sanas”, puntualizó.

