México es un país atractivo para invertir: Ginlong Solis

Ginlong Solis, es un grupo multinacional chino. Considera a México como uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables por lo que utilizará la innovación para dar mayor rendimiento a los desarrolladores de sistemas fotovoltaicos solares a gran escala, tanto en México como en Latinoamérica.

Este miércoles, la vocera de la compañía para América Latina, Denisse Rangel, informó que el grupo chino ha introducido en el mercado latino un inversor de alta gama diseñado para maximizar el rendimiento de las plantas fotovoltaicas con paneles solares de alta potencia, incluidos los paneles bifaciales.

Nuestro país cuenta con 42 centrales solares en operación comercial en 13 estados del país, con lo que serían las potenciales beneficiarias de este tipo de tecnología.

Denisse Rangel dijo que, con el crecimiento del mercado, el costo de los paneles solares ha disminuido gradualmente y el desafío para los fabricantes de inversores es mantenerse al día para cumplir con las exigencias de soporte de los nuevos paneles de alta potencia, los cuales se han desarrollado de forma acelerada en los últimos años.

Nested in Woodland, Georgia, Solis 1.6 MWdc solar farm is featured in 10.6 issue of SolarPro magazine. pic.twitter.com/mrVVUyRXnp

— Ginlong Solis USA (@olddublinusa) November 13, 2017