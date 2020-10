View this post on Instagram

Hoy nos sucedió algo muy especial, un niño nos buscó y nos ofreció $1.000 pesos para cantarle una canción a su mamita la cual no quería venir hasta donde nosotros estábamos, nuestro compañero del guitarron la convenció de venir y fue tan emocionante ver como este niño quería demostrarle su amor con su poco dinero que cargaba en un bolsillo junto con unas canicas, la mamita rompió en llanto y a nosotros nos llenó de emoción. Estos momentos hacen más hermosa nuestra profesión.