¿Dormir bien ayuda contra Covid-19 e influenza?

Según el experto, mientras dormimos el cuerpo se restaura a nivel celular, por lo que “alguien que duerme menos de siete horas por noche tiene tres veces más probabilidades de enfermar de un resfriado común, mientras que quienes duermen menos de cinco horas tienen un 70 % de posibilidades de contraer neumonía”.

Una serie de estudios publicados en el Journal of the American Medical Association y el International Journal of Behavorial Medicina respaldan lo anterior; sin mencionar que precisan que no dormir bien puede traer como consecuencia depresión, presión arterial alta, diabetes, aumento de peso, paranoia, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

