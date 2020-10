Mujer escupe a pasajero que le pidió usar cubrebocas

El clip original fue compartido en la plataforma china de TikTok; sin embargo, fue tal la impresión que generó que también se pudo ver en Facebook y Twitter, donde ha sido reproducido en millones de ocasiones.

Luego de ser arrojada, la pasajera quedó tendida en el pavimento, claramente lastimada, mientras que varias personas gritaban por lo sucedido, lo que incluso llevó a una de las usuarias del camión a bajar para intentar ayudarla.

De acuerdo con el sargento Clint Hampton, de la policía de Vancouver, están haciendo las investigaciones correspondientes para dar con la agresora sanitaria.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020