No es tiempo para improvisados

BROTE.- Lo habíamos comentado: Ciudad Victoria vive un repunte en contagios por covid-19. Ahora ni cómo echarle la culpa a Xico. El problema somos nosotros. Lo señalábamos ayer, nos están valiendo gorro las recomendaciones y esto puede generar más casos. La mayoría de la gente ya no se cuida como antes y eso es lo que ha propiciado que volvamos a los casos de tres cifras diarias. Debemos tomar precauciones y ser mucho más cuidadosos.

HOSPITAL.- Decenas de trabajadores denunciaron un brote importante en el Hospital General de Ciudad Victoria, pero las autoridades y directivos de ese lugar dijeron que no era cierto, que todos están sanos. ¿Qué ganan diciendo eso? Nada. Es mejor decirle a la gente lo que pasa para que tome sus precauciones y no andar lamentándose después. No sean cínicos ni mentirosos, hasta parece que son de la 4T.

VICTORIA.- Sigue habiendo movimiento en el Ayuntamiento de Victoria. La semana que entra se oficializan los nombramientos de quienes acompañarán a Pilar Gómez en la alcaldía el año que resta de la administración. Habría que reconocerle que eligió a gente con experiencia y no a personas que llegarían a aprender. Ya no estamos en tiempos de sentarse a ver qué hay que hacer, al contrario, son momentos de resolver; eso es lo que reclama la gente y aún le faltan muchísimas cosas por arreglar. El cochinero que le dejaron no es para que lo levante cualquier improvisado.

AMLO.- Sigue la expectación por lo que habrá de decir en Nuevo Laredo el presidente López Obrador ahora que visite esa ciudad el domingo próximo. En la semana no se ha tocado mucho el tema de la Alianza Federalista, el mandatario nacional no ha caído en el ese asunto, pero no dudamos que ahora sí lo vaya a tocar y la respuesta de uno de los impulsores de ese movimiento será lo interesante.

DEUDA.- El Congreso del Estado, ahí muy escondido, y sin hacer mucho ruido aprobó una nueva reestructuración de la deuda estatal. Se alargará cuatro años más. Esto no implicaría algún perjuicio en el presupuesto, simplemente, el banco le da más facilidades de pago. Lo que inquieta es que se haya hecho muy, pero muy escondido. Habrá que buscar el documento y leer las letras chiquitas.

MIRAMAR.- El Alcalde de Ciudad Madero se deslindó de la apertura de la playa Miramar. Según él, esto podría generar un repunte de contagios. Así que desde ahora dice que no será culpa de él y se lava las manos en ese sentido. Quizás el asunto lleve jiribilla política, pero Oseguera ya lo advirtió. Veremos qué pasa dentro de dos semanas, que es cuando surgirán los posibles contagios.

PREGUNTAS.- ¿La eminencia jurídica y campeón orador no convenció a la Alcaldesa y se quedará sin el puesto por el que tanto clamó?

EN CINCO PALABRAS.- Termina una semana muy lenta.

PUNTO FINAL.- “El gran objetivo de la vida no es el conocimiento, sino la acción”: Thomas Henry Huxley.

