No soportamos más burlas: IP

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

El sector patronal local advirtió que esperan que realmente se esté llevando a cabo una investigación a la gestión del depuesto alcalde Xicoténcatl González Uresti, y que el sigilo con que se está manejando obedezca solamente a lo que establece la norma en materia jurídica.

Mario Flores Pedraza, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), manifestó lo anterior y agregó que confían que la resolución a la denuncia sobre el presunto mal manejo de recursos en la Dirección de Comunicación Social municipal, no se trate solo de fabricar “chivos expiatorios”.

“Desconocemos si realmente hay una investigación sobre los dos años de gestión de González Uresti, esperemos que sí lo estén haciendo la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción, porque de lo contrario los victorenses estaríamos ante una nueva burla”, expuso.

Añadió que el Sindicato Patronal tiene bien claro que de encontrarse irregularidades, no sería solo el ex alcalde, sino también sus colaboradores quienes deben ser investigados y procederse contra quien o quienes resulten responsables.

“Pero no solo eso, quienes llegan, desde la misma Alcaldesa sustituta y sus colaboradores, están ante la oportunidad de mostrar su cariño y sentido de pertenencia hacia Victoria, denunciando cualquier irregularidad”, subrayó.

En referencia a la reposición de recursos económicos por presuntas irregularidades en el área de Comunicación Social, Flores Pedraza dijo que se trata de un buen principio, sin embargo, la investigación debe ir a fondo y proceder contra quienes permitieron esos procedimientos.

“Por donde se le vea, es decir, por desconocimiento de la ley o por omisión de esta, se trata de actos de corrupción y esto no puede quedar solo como un chivo expiatorio. Si hay que sancionar al ex alcalde o sus colaboradores que se cumpla la ley, porque ya los victorenses no podemos soportar más burlas”, puntualizó.