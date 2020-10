Regalan piñata de coronavirus a López-Gatell

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Abril Alcalá, legisladora perredista, entregó una piñata en forma de coronavirus al secretario de Salud, Jorge Alcocer, esto como obsequio para el subsecretario Hugo López-Gatell.

En la tribuna la legisladora señaló: “Le hago entrega de esto, y de verdad no lo vea como una burla: yo espero que el doctor Gatell cada que vez que vea este regalito, para el que va necesitar además el bastón que ya le regalaron, cuando lo vea se dé cuenta de todas las muertes que están cayendo sobre su responsabilidad”.

Alcalá, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, cuestionó la gestión del Gobierno federal ante la pandemia de Covid-19 y responsabilizó a López-Gatell de las casi 88 mil muertos por esa enfermedad.

La jalisciense indicó: “Finalmente, doctor Alcocer, me da muchísima pena con usted, porque le voy a tener que pedir que le lleve un regalo al doctor Gatell, ¡no es para usted, es para el doctor Gatell!. Finalmente me había dado gusto que viniera, pero al final vino para estar revisando su celular y para no poner atención a lo que estábamos diciendo, porque nos da tristeza, nos da rabia, su pésima gestión de esta pandemia”.

El subsecretario López-Gatell llegó a mediodía con Alcocer al recinto de San Lázaro, aun cuando él no estaba citado a comparecer.

Diputadas y diputados de Morena y otras bancadas se acercaron de inmediato al Subsecretario para tomarse la foto, lo cual derivó en el quebrantamiento del protocolo sanitario y las reglas de sana distancia vigentes en el Palacio de San Lázaro para reducir el riesgo de contagios por coronavirus.

Antes de concluir la comparecencia, López-Gatell salió del recinto parlamentario a fin de trasladarse a Palacio Nacional y encabezar la conferencia de prensa vespertina para informar los saldos de la pandemia hasta hoy.

Una urna para cenizas y hasta una piñata del coronavirus fueron algunos de los regalos que recibió el secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.#SéFuerteMéxico #DePisaYCorreTV con @nacholozano pic.twitter.com/nfkhzuvSBR — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) October 23, 2020

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: