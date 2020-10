Aparece con mensaje tras ser reportada como desaparecida

«Me fui de mi casa porque quise, porque tengo problemas con mi mamá. Creo que todos saben que mi mamá no me deja salir a muchos lados. No me deja ir a hacer muchas cosas. Yo soy mayor de edad y puedo hacer lo que quiero. Estoy bien, todo esto lo hago porque quise», fue lo que dijo en el material gráfico.

Según se había reportado, la joven se extravió en Lomas Residencial el 21 de octubre por la noche. Ella vestía short corto, una sudadera azul y chanclas, mencionando que su familia aún la sigue buscando e incluso denunciaron a alguien cercano a la joven de haberla sustraído de su hogar. https://eldiariodevictoria.com/wp-content/uploads/2020/10/2.mp4 Con información de: elsoldelalaguna.com