Que no se confunda prudencia con debilidad: CDV

Mauricio Zapata.-

Nuevo Laredo, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca le reiteró al presidente López Obrador la petición de equidad presupuestaria para la entidad.

En esta ciudad fronteriza, el mandatario tamaulipeco dijo que los recursos no son para él, sino para el desarrollo del estado.

«Que no me culpen a mí. Que los diputados no digan que es para que yo los use políticamente; es para el desarrollo del estado», indicó.

Le recordó que la Ciudad de México tuvo una inequidad y su entonces gobernante emitió una controversia constitucional, la cual ganó por derecho: «y fue usted, señor presidente, fue quien emitió esa controversia cuando fue Jefe de Gobierno, y le hicieron justicia».

Al entregar proyectos de mejoramiento urbano en esta ciudad, el gobernador Cabeza de Vaca también habló sobre el problema del agua, tema del que exigió, dijo, solamente justicia.

«No hemos politizado el tema. Hay funcionarios que confunden la prudencia con la debilidad y no, lo que queremos es justicia», subrayó.

Y añadió: «Que no quede la menor duda, vamos a luchar por la legalidad, por nuestra gente, por la justicia».

En un mensaje respetuoso, pidió al gobierno federal no caer en provocaciones y trabajar en el marco de la institucionalidad.