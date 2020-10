Aprueban Diputados quitarle dos Magistrados al Tribunal Electoral

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria.- En medio de un acalorado debate que se prolongó durante casi una hora, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Local para reducir de cinco a tres los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado (Trieltam).

Durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo celebrada este lunes, la asamblea parlamentaria avaló con 25 votos a favor del PAN, nueve en contra de Morena, y una abstención de Movimiento Ciudadano, el dictamen que recayó en la iniciativa promovida por el Partido Acción Nacional (PAN).

De esa manera, quedó firme la modificación al párrafo tercero, fracción quinta del artículo 20 de la Constitución local, para que el Pleno del Tribunal Electoral quede conformado por solamente tres Magistrados y no de cinco como sucede actualmente.

La reforma entrará en vigor a partir de que termine el proceso electoral 2020-2021.

De esa manera, los dos Magistrados que designará próximamente el Senado de la República.

Para reemplazar en noviembre próximo a María Concepción Reyes Reyes y Edy Izaguirre Treviño, solo estarán en funciones hasta octubre del año 2021 cuando concluye el proceso electoral en marcha.

El dictamen establece que la reducción de cinco a tres de los Magistrados electorales, obedece a razones de austeridad porque se generará un ahorro presupuestal que será destinado al rubro de salud.

Los diputados de Morena, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos Ordoñez, Edna Rivera López y Leticia Sánchez Guillermo, subieron a la tribuna legislativa para protestar por la reforma, y advertir que será revertida en los tribunales jurisdiccionales porque contraviene disposiciones constitucionales y legales.

García Ancira, quien coordina al grupo parlamentario de Morena, arremetió contra los panistas, al afirmar que lo que menos les importa es la austeridad y la democracia.

Dijo que lo único que busca el PAN es tener el control del Tribunal Electoral durante la elección del 2022, cuando los tamaulipecos elegirán a un nuevo Gobernador.

“Ese es el quid del asunto, no pretendan confundir a los electores. En lo menos que piensan es en la austeridad” señaló al advertir que el PAN teme que el Senado elija a Magistrados que no les siga el juego y eso le dificultaría controlar las decisiones del Tribunal.

“No quieran ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas” enfatizó, al tiempo de precisar que el PAN se fue al sótano de las preferencias electorales en Coahuila.

El panista, Félix Fernando García Aguiar , reclamó a Morena que hable de austeridad cuando en su reciente visita a Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desplazó en una suburban último modelo y blindada.

“Ya no llegó en su Jetta. Es fue una farsa y todos lo sabemos. La congruencia no es lo suyo” dijo.

En su turno, Ramos Ordoñez, salió en defensa del Presidente López Obrador, al recordar que llegó en un vuelo comercial y que el uso de camionetas blindadas es algo común en el Gobierno del Estado.

Sobre la reforma, coincidió en que violenta disposiciones Constitucionales y legales, y adelantó que será revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ha ocurrido con otras reformas

Edna Rivera López, de Morena, argumento que el ahorro que generará eliminar dos Magistrados, es insignificante porque, de acuerdo a sus cálculos, no será de más de diez millones de pesos.

Al defender la reforma , el diputado del PAN, Garza de Coss, recordó que la Sala Regional Electoral opera con tres Magistrados.

“Que no se diga que la falta de dos Magistrados pudiera limitar el trabajo del Tribunal Electoral” señaló, al tiempo de aclarar que la reforma no afectara el actual proceso electoral porque el decreto entrará en vigor hasta octubre del 2021.

El debate lo cerró el panista Arturo Soto Alemán, quien recordó a los morenistas que tres de los actuales cinco Magistrados Electorales los eligió el Senado de la República, que actualmente es dominado por su partido.

“Vergonzoso el trato que le dan a sus Senadores . Soberbio decir que ustedes tienen mas tablas que ellos…”refirió, al tiempo de recordar que los actuales Magistrados Marcia Laura Garza Robles, Blanca Eladia Hernández y Edgar Danés Rojas, fueron electos en el Senado sin un solo voto en contra de los integrantes de la bancada de Morena.

Afirmó que el ahorro que generará la eliminación de dos Magistrados será de 114 millones de pesos en siete años.

Como parte de su debate, el panista defendió el uso de camionetas blindadas por parte del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

“La respuesta de porque aquí se usan camionetas blindadas es sencilla: porque aquí no se saluda a la mama de narcotraficantes; porque no se deja libre a los narcotraficantes; porque aquí no se disculpa por llamar por un apodo a un poderosos narcotraficantes y porque las órdenes de aprehensión son estatales no federales. Por eso son necesarios los vehículos blindados, porque en Tamaulipas no hay tregua contra los narcotraficantes” señaló.