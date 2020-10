¡Los Superhéroes de Marvel llegan a AAA!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La empresa de lucha libre en México va a la vanguardia y este lunes anunciaron una alianza con Marvel Latinoamérica que dará como resultado la creación de cuatro nuevos personajes con increíbles máscaras.

Aracno, Leyenda Americana, Terror Púrpura y Venenoide serán los nuevos luchadores de AAA, de quienes se esperan grandes cosas y que ayuden a ampliar la baraja de talentos de primer nivel.

En Twitter, el director general, Dorain Roldán, reveló a estos gladiadores. Igualmente resulta interesante que ponen fecha «Diciembre 2020» y #TriplemaníaXXVIII, lo que podría ser una gran pista de la cuándo será el magno evento.

Existirán figuras edición especial sobre estos luchadores y las máscaras también estarán a la venta, que hacen clara referencia a Spider-Man en el caso de Aracno, Leyenda Americana a Capitan America, Veneno Púrpura a Thanos y Venenoide a Venom.

Just announced at the @luchalibreaaa #TriplemaniaXXVIII press conference the same Marvel luchadores from the @OriginalFunko POPs will come to life in the ring in AAA starting at TripleMania as Aracno & Leyenda Americana battle Terror Purpura & Venenoide. pic.twitter.com/BhDoGZAxAx

— Lucha Central (@LuchaCentralCom) October 26, 2020