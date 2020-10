¿Quién es #Lady40Pesos?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Recientemente, se dio a conocer el video en donde una mujer agredió a una estilista mientras trabajaba.

El conflicto inició porque la ‘clienta’ no quiso pagar el corte de cabello de 40 pesos.

Con violencia verbal y física, el momento que se desenvolvió en Morelia, Michoacán, de inmediato se viralizó en redes sociales.

Fue bautizada como Lady 40 pesos. Incluso, alertó a otra clienta a la que le estaba dando el servicio para que tuviera cuidado, pues le podrían cortar la oreja.

“No te vayan a cortar una oreja”, dijo la mujer inconforme.

Ante la advertencia, la estilista respondió que no le importaba si no le pagaba el corte de cabello, pues no se iba a morir por 40 pesos.

“No me voy a morir por 40 pesos”, dijo la estilista.

Ante la respuesta, de inmediato la polémica subió de tono, pues la mujer refutó que la que “se moría de hambre” era la estilista porque por eso “era empleada”.

“La que se muere de hambre eres tú, porque eres empleada… de gata no pasas por eso están dónde estás”, dijo la mujer bautizada como “Lady 40 pesos”.

Finalmente, la mujer inconforme con la estilista se le dejó ir a los golpes, razón por la que el suceso causó indignación en las redes sociales.

