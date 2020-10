AMLO critica toques de queda en otros países

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las restricciones a la movilidad en varios países, tales como el toque de queda, ante la nueva ola de Covid-19, las cuales calificó de medidas autoritarias por parte de los gobiernos.

El jefe del Ejecutivo federal pidió a los mexicanos actuar con libertad pero con responsabilidad de seguir las medidas sanitarias para prevenir contagios por el nuevo coronavirus.

Señaló que hay que actuar con libertad pero con responsabilidad al mismo tiempo como ha sucedido en el país y no utilizar medidas coercitivas, no se resuelve con eso, lo que expresa es un afán autoritario del Gobierno con todo respeto a los que optan por eso, por el toque de queda.

Además, lamentó que en Europa se esté aplicando el toque de queda, que ni en los peores momentos habían implementado esas medidas.

Declaró que para un conservador eso es para decirlo coloquialmente con todo respeto, es mole de olla, eso les encanta, les fascina todo lo que es mano dura, dictadura, y si no la mano dura es la mano blanda, pero autoridad no, hay que confiar en la gente. Nuestro pueblo es obediente, responsables, consciente, un pueblo que fue capaz de decir basta a la corrupción y a la antidemocracia.

Dejó en claro que a principios de la pandemia en México la población logró reducir los contagios por Covid-19 al apelar a su responsabilidad.

López Obrador dijo que “Sin medidas coercitivas bajamos el nivel de la pandemia, el número de contagios y eso nos permitió levantar todo el sistema de salud, abrir hospitales, tener camas, reconvertir hospitales para atención al Covid, adquirir equipo, capacitar a médicos generales, contratar de personas y no se nos saturaran los hospitales”.

Señaló que no debemos de alarmarnos, y que no minimiza el problema ya que es una pandemia que ha causado mucho dolor, pero las cosas no se resuelven con autoritarismo, ni por la fuerza, sino con la razón y el derecho.

Aseveró que ante el incremento de contagios por el Covid-19 en el país “como presidente si estoy preocupado, sí lo estoy pero estoy más ocupado”.

Con información de: lopezdoriga.com

