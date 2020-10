Da positivo a Covid-19 Khloé Kardashian

Tras las diversas celebraciones por el cumpleaños número 40 de Kim Kardashian, ahora es la hermana menor de la empresaria la que contó que en el transcurso de estos meses padeció coronavirus.

«Estamos ansiosamente esperando los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no, o sea, mi instinto me dice que lo tiene, solo porque ha estado muy enferma. Y eso me asusta mucho por ella porque me puedo dar cuenta que se está asustando y que la pone muy nerviosa», confesó Kim en el adelanto.