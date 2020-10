¿Rompemos el pacto sí o no?

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

“Esos que viven de aquel lado del San Marcos, crúcense para acá, porque hasta ahí va a llegar la frontera”.

La expresión, que a manera de chunga circula en redes sociales en el centro de Tamaulipas, hablando del lecho que ya solo lleva agua cuando llueve fuerte y divide la mancha urbana de la Capital tamaulipeca, en alguna mente no aparece descabellada.

Yo también me burlaba de quien, hace algunos años, anunciaba por redes sociales la gestación de La República del Río Grande, en alusión al nombre que los vecinos del norte dan al tampoco ya no tan nuestro río Bravo, y cuya conformación remitía a la región norestense mexicana.

A su arribo al Palacio del Gobierno estatal, ayer, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA anunció el levantamiento de encuestas, aunque dijo que él ya tiene sondeos previos, donde los tamaulipecos se pronuncian porque el Gobierno federal le regrese a Tamaulipas los impuestos que acá se recaudan.

El amago de CABEZA y sus aliados, en el llamado frente federalista, “donde se encuentran los diez estados más productivos y competitivos del país”, de romper con el pacto federal, no es cosa menor.

Desconocer al Gobierno central es declararse fuera de la República, proclamarse estado independiente y, si atendemos a la historia, eventualmente asumirse como “estado de la Unión Americana”, aceptar el vasallaje y servir a los intereses del Tío Sam.

¿De eso versará la encuesta a los tamaulipecos?, ¿sobre si estamos de acuerdo con separarnos de la República?, ¿le parece descabellada la idea?, ¿cree que solo es una medición de fuerzas discursivas en la disputa por los votos fáciles?

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha respondido de manera formal a los reclamos y señalamientos de los “gobernadores federalistas”, sobre sus políticas y el reparto del pastel presupuestal.

En voz baja, los suyos repiten que los aportes fiscales de Tamaulipas no son tales, en cuanto a que provienen de impuestos aduanales que ni en el mejor trato con el gobierno sajón se entregarían al Estado, y que las obras solicitadas como prioritarias, en realidad están sujetas a intereses personales de los personajes de influencia doméstica.

Hablan de compras millonarias con recursos públicos y adjudicaciones ilegales de amplias extensiones, escrituradas a personeros, por donde buscan aterrizar los fondos fiscales, para multiplicar plusvalías y engordar más desbordadas alforjas.

Esos son chismes y lo seguirán siendo, mientras no existan declaraciones públicas, acompañadas de pruebas y actuaciones judiciales, sancionando los pretendidos delitos y excesos en la familia gobernante.

Si aquello fuera cierto ¿qué están esperando las autoridades para actuar?, ¿que se vengan los tiempos electorales?, ¿Que los presuntos implicados pongan pies en polvorosa?, ¿Que se den los escenarios para pactos y acuerdos en lo oscurito?

No señor, yo sigo creyendo que no habrá una separación del Estado, que no habrá una República aislada, de pie, ni de CABEZA, ni bronca, ni “sosega”.

Más cabría en la hipótesis aquella República de Cocos, del inolvidable WOLF RUVINSKIS, donde al que no estuviera de acuerdo con las disposiciones del Mandatario se le pedía levantara la mano… para cortársela.

Pero esa es otra historia.

El senador de la República de primera minoría, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, ayer era reportado en las inmediaciones de la sede del Gobierno estatal, por lo que se corrió la versión que iba a reunirse con su hermano.

En la entrevista aquella, el Gobernador reiteró la posición de Tamaulipas, entre los primeros lugares en inversión extranjera, granero del país, estado energético por excelencia, al que mereciéndolo, dijo, lejos de apoyar, la Federación hace lo contrario.

En el Congreso local, la Comisión de Gobernación avaló la iniciativa para exhortar a los tres órdenes de gobierno a asegurarse que no se den más ocupaciones ilegales e irregulares de predios en Tamaulipas.

Los propietarios que son obligados mediante amenazas o chantajes a entregar sus propiedades, simulando una operación legal, también dijo en su tiempo la autoridad serían protegidos y se les restituiría el patrimonio despojado, por otras vías.

En la sede estatal priista, su dirigente, EDGARDO MELHEM SALINAS, entregó nombramientos a los delegados que llevarán la representación de su dirigencia, en los municipios, para el proceso electoral, hoy por hoy en la etapa de preselección de candidatos.

A ese reflejo se hizo otro recuento de lealtades al partido.

Por mencionar algunos, ahí están como delegado ENRIQUE CÁRDENAS en El Mante, PEPE HERNÁNDEZ CUESTA en Jaumave, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES en Victoria, ENRIQUE ARREOLA en San Fernando, CARLOS SOREL en Nuevo Morelos.

También GRISELDA CARRILLO en Aldama, CHECO GUAJARDO en Altamira, TINO SÁENZ en Madero, ARTURO NÚÑEZ en González, GUSTAVO RICO en Díaz Ordaz, COPITZI HERNÁNDEZ en Matamoros, ELISEO CASTILLO en Nuevo Laredo, JUAN ALONSO CAMARILLO en Reynosa, AÍDA ZULEMA en Río Bravo, FAISAL SMER en Tampico y RÓMULO PÉREZ en La Marina, entre otros.

Son, en general, personajes con amplia experiencia en las tareas políticas y administrativas, que harán un trabajo importante para su partido, independientemente de que muchos de ellos, incluso, sean considerados cartas fuertes para incluirse en la papeleta del seis de junio del año entrante.

Por el lado de MORENA; ya se había tardado el abogado GIOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO para presentarse como aspirante a la dirigencia estatal del instituto político.

En el último mes brincó de aspirante a la dirigencia nacional del mismo partido, a buscar la Coordinación estatal de Búsqueda de Personas y esta semana ya pasea en redes un baner con el logo de Instituto político, el nombre de Tamaulipas y la inscripción “no hay tiempo que no se cumpla”.

Lo más seguro es que en Tamaulipas no cambie dirigencia MORENA, pues el anuncio en ese sentido fue hacia los estados donde habrá elección de gobernador el año entrante y todavía, falta que salve la premisa jurídica de que en medio de un proceso electoral constitucional están vetadas las de dirigente.

Pero a don GIOVANI no le importan esas minucias; él va por el récord de candidaturas acumuladas, sin que se haya ganado una sola elección; el año pasado tuvo cuatro y en este ya las está rebasando.

En Nuevo Laredo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR ayer alcanzó otro reto cumplido, al entregar el apoyo número 200 a una institución educativa, dentro del programa insignia Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable.

Es el único ayuntamiento de Tamaulipas, y tal vez de todo México, que dedica un presupuesto importante, no solo a la construcción de nuevas escuelas, sino al mantenimiento, modernización y equipamiento de las escuelas existentes.

Se dice fácil ser ejemplo y liderazgo en el discurso; en los hechos es donde se reflejan realidades.