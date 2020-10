Se agotan medias rotas que cuestan 3 mil pesos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Día a día la moda sorprende con sus diseños, pero si es Gucci, seguro levantará polémica, como lo han hecho sus nuevas medias rotas que cuestan más de 3 mil 500 pesos (165 dólares) y ya se agotaron.

La nueva creación del diseñador Alessandro Michele para la casa italiana son unas medias negras con carreras y agujeros que han provocado el debate sobre el sentido de la moda, lo que no ha impedido que estén ya agotadas en Ssense, una reconocida web canadiense para comprar moda de lujo, según informa la prensa italiana.

Las nuevas medias son el modelo «vuelta a casa de la Nochevieja 2015», señalaba una usuaria de Twitter, mientras que otra se lamentaba por todas las medias rotas que había tirado a la basura tras una noche de fiesta.

Sin embargo, el producto no solo causó indignación o comentarios irónicos: también hay quien ve en él una reflexión filosófica, desde una crítica al consumismo hasta una observación sobre la fugacidad de la moda.

Distressed tights from Gucci 140.00€ Distressed tights from me, just send me a self addressed envelope! You're welcome. pic.twitter.com/2L8LseOzjI

Not even 2020 can numb me to the pain of seeing #Gucci selling these PRE-RIPPED tights. Here we are trying to contort ourselves so our tights don't catch, and Gucci gives zero fuckshttps://t.co/D5zE7GqxPn

— Lori Harito (@LoHo__) October 16, 2020