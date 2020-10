Traen filo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

FILO.- Los del ITAIT andan sueltos y con el cuchillo afilado. El ex verde y ahora neo panista Humberto Rangel, que es el titular de ese organismo, anda muy quisquilloso con eso de la transparencia. Lo malo es que solo se ha puesto a ver a los municipios pequeños. A ellos sí les tira el anzuelo y les ordena multas. Ahora, pregúntenle por dependencias estatales o por ayuntamientos de los llamados grandes. A ellos no los toca ni con el pétalo de una rosa. Me parece una incongruencia de su parte. Le quedó grande el puesto, como le quedó grande la curul que ocupó en dos ocasiones y que se distinguió por entreguista y oportunista.

DESCANSO.- Las jornadas de limpieza que estaba realizando el Gobierno del Estado, en conjunto con el Ayuntamiento de Victoria, fueron suspendidas bajo el argumento de evitar aglomeraciones que pudieran provocar más contagios por covid-19 en la Capital de Tamaulipas. Ojalá no vuelvan a abandonar a la ciudad y manden a diario a los empleados municipales encargados de esas labores. Para eso les pagan y para eso están.

PACTO.- Los gobernadores de la Alianza Federalista le tomaron la palabra al presidente López Obrador, y someterán a consulta salirse del Pacto Federal. El problema es que AMLO no quiere abordar el tema; no quiere hablar de eso y rehúye al diálogo con los mandatarios que no son de su partido o que no piensan como él, y por eso se ha agravado el problema. Lejos de ayudar o de buscar una solución, se la ha pasado insultando y agraviando a aquellos que no están con él. El asunto no es menor, vendría un problema muy grave para el país, para su gobierno y, desde luego, para la población en general. Pero en fin, eso es lo que ha provocado la soberbia con la que gobierna el Presidente.

CÉSAR.- Lamentable el fallecimiento del maestro César Carranza, quien fuera Director de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Un excelente psicólogo; quizás uno de los mejores de la ciudad. Lo conocí hace unos 28 años, él era el psicólogo del Correcaminos y yo era el camarógrafo del equipo. Juntos hicimos varios videos de motivación para el plantel. Era la temporada 92-93, cuando aquel equipo naranja era fuerte y clasificó a la liguilla bajo el mando de Héctor Hugo Eugui. Descanse En Paz, lo recordaremos siempre con mucho afecto y aprecio por su trabajo, pero sobre todo, por su amistad y sus conocimientos en el área que manejaba.

PREGUNTAS.- ¿Por qué a las iglesias les permitirán hoy hacer sus celebraciones? ¿No debería haber una restricción? ¿Por qué les permitieron hacer un programa amplio para adorar a San Judas Tadeo?

EN CINCO PALABRAS.- La guerra arrecia con AMLO.

PUNTO FINAL.- “En el mundo no hay nada tan difícil como la franqueza y nada tan fácil como la adulación”: Fiodor Dostoyevski.

Twitter: @Mauri_Zapata