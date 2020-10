“El virus me desafió y le gané»: Zlatan

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Zlatan Ibrahimovic se unió a una campaña iniciada por el gobierno de Lombardía, en Italia, para concientizar sobre el riesgo que representa el covid-19.

El delantero del Milán protagonizó un video junto al gobierno de Lombardía en el que pide a la población cumplir las reglas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Siempre con distanciamiento social y usa cubrebocas. Le vamos a ganar”, dijo el futbolista mediante el video.

El pasado 24 de septiembre, Zlatan confirmó que había dado positivo a covid-19 del que se recuperó tras permanecer en cuarentena.

El AC Milan señaló que el jugador fue puesto rápidamente en cuarentena en su casa de Milán y que todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo.

Casi una cuarta parte de las muertes por la enfermedad en Italia fueron en Lombardía, donde ya han muerto 17 mil 357 personas, un 45.7 por ciento del total de víctimas de todo el país. Por esto el video del delantero del Milán.

Con información de: lopezdoriga.com