NASA publica «sonidos siniestros» por Halloween

Las conversaciones sobre temas de terror son comunes a medida que se acerca el Halloween, sobre todo los cuentos de miedo y eventos paranormales.

Hasta la NASA participa en este ambiente de misterio, utilizando datos que sus naves espaciales al recopilado, como una colección de «sonidos siniestros» de las profundidades del cosmos a tiempo para Halloween.

La agencia espacial explicó en un comunicado, la lista de reproducción SoundCloud Halloween está «llena de nuevos ‘gemidos’ y ‘silbidos’ de nuestro universo que asustarían a las criaturas más macabras».

Algunos son los temblores en Marte: el módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA ha medido y registrado, por primera vez en la historia, un probable «martemoto».

El instrumento de Experimento Sísmico para Estructura Interior (SEIS) del módulo de aterrizaje detectó la débil señal sísmica en 2019.

Incluye sonidos del universo antiguo: hace 13 mil 800 millones de años, cuando nuestro universo estaba vacío de estrellas y planetas, era solo una bola de plasma caliente, una mezcla de electrones, protones y luz.

Las ondas sonoras sacudieron este universo infantil, desencadenadas por fluctuaciones diminutas o «cuánticas» que ocurrieron momentos después del Big Bang que creó el cosmos. Los sonidos del universo temprano fueron capturados por la nave espacial Planck de la ESA.

También se incluyen ‘melodías’ del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los telescopios nos dan la oportunidad de ver cómo se ve el centro galáctico en diferentes tipos de luz, y la sonificación es el proceso que traduce los datos en sonidos.

Las investigaciones del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA nos traen sonidos del agujero negro supermasivo de cuatro millones de masas solares en el centro de la galaxia.

El recopilatorio incorpora las auroras giratorias de Júpiter: en su cuarto paso cercano por Júpiter el 2 de febrero de 2017, la nave espacial Juno de la NASA observó señales de ondas de plasma de la ionosfera de Júpiter.

El instrumento Juno Waves midió ondas de radio y plasma en la magnetosfera de Júpiter que pueden ser escuchadas.​

🔊 Our new @SoundCloud playlist captures all the creaks, howls, and cackles of our universe. This #NASAHalloween, dive into the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN https://t.co/EfBS1p29q5

— NASA (@NASA) October 28, 2020