Captan asteroide cuyo valor supera a toda la economía global

Con tres décadas orbitando nuestro planeta en busca de fenómenos cósmicos inusuales, el telescopio espacial Hubble ha logrado obtener una imagen más clara del raro asteroide metálico 16 Psyche.

Esta roca espacial, denominado así por la diosa Psique de la mitología grecolatina, fue descubierta en 1852 desde el observatorio de Capodimonte, en Nápoles, y todavía sigue siendo un misterio para los astrónomos. Con sus 225 kilómetros de diámetro, Psyche es uno de los objetos más masivos del cinturón de asteroides principal que orbita entre Marte y Júpiter.

Lindy Elkins-Tanton, científica estadounidense y una de las investigadoras principales de la misión Psyche de la NASA, calcula que si se pudieran transportar a la Tierra todos los metales que componen este raro asteroide, valdrían unos diez mil billones de dólares. A modo de comparación, el año pasado la economía mundial se valoró en alrededor de 142 billones de dólares, según Forbes.

Poco se conoce de este asteroide y entre ellas es que su composición es muy similar al núcleo de la Tierra. Los científicos creen que el cuerpo celeste podría ser el núcleo sobrante de un planeta igual que el nuestro que, por alguna razón desconocida, nunca llegó a formarse.

La revista científica The Planetary Science Journal publicó un nuevo estudio a cargo de la científica planetaria Tracy Becker, del Instituto estadounidense de Investigación del Suroeste (San Antonio, Texas), que analizó las primeras observaciones ultravioleta del Hubble y ofreció una visión más clara de la naturaleza de Psyche.

La investigadora explicó que han visto meteoritos que son en su mayoría de metal, pero Psyche podría ser único, en el sentido de que podría ser un asteroide totalmente compuesto de hierro y de níquel.

Becker señaló que pudieron identificar por primera vez en un asteroide lo que creen que son bandas de absorción ultravioleta de óxido de hierro. Esta es una indicación de que se está produciendo oxidación en el asteroide, lo que podría ser resultado de que el viento solar golpea la superficie.

Los asteroides metálicos son relativamente raros en el Sistema Solar, por lo que Becker espera que un examen más detenido de Psyche pueda ofrecer la oportunidad única de conocer el interior de un planeta.

Este estudio de la investigadora llega precisamente cuando la NASA se prepara para lanzar una misión rumbo al asteroide 16 Psyche, dirigida por la Universidad Estatal de Arizona (EU), con el apoyo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, con el objetivo de saber más de este cuerpo celeste y comprender el origen de los núcleos planetarios.

La NASA planeaba efectuar el lanzamiento de la sonda espacial Psyche en 2026, pero adelantó la fecha tras encontrar una vía para llegar a 16 Psyche “el doble de rápido” y de forma más rentable.

El inicio de la misión está programado para 2022. Tras ser lanzada en 2023 desde el Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida, la sonda pasará por Marte y para 2026 alcanzará la órbita del asteroide, donde permanecerá 21 meses, mapeando y estudiando sus propiedades.

