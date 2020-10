¿Estrena novio?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (Agencias)

La actriz Aislinn Derbez, hija mayor del comediante Eugenio Derbez, quien anunció que se separaría de su esposo Mauricio Ochmann hace varios meses, al parecer ya está un una nueva relación amorosa.

Recientemente se especuló que la también empresaria ya tiene novio; pero ¿de dónde surgió este rumor?… la noticia se desató después de que un hombre, de nombre Jesh de Rox, subiera unas imágenes de Aislinn junto a varios mensajes románticos.

En una de las publicaciones que el hombre realizó en su cuenta de Instagram, se puede leer: “La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida o al menos, el único que importaba”.

“Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera… Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas”, continuó en la imagen en la que Aislinn aparece recostada en la naturaleza.

Ante la posibilidad de una nueva relación amorosa, Aislinn Derbez no ha dicho nada al respecto. Es decir, no se puede confirmar si tiene o no una nueva relación amorosa. Lo que es cierto, es que estos mensajes han causado revuelo.