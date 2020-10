Maleducados, suicidas y asesinos del covid

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Viernes sin mal plan, solo con este afán de permanecer orando por los míos, familia, amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos suicidas-asesinos que me enferman, por lo pronto, visualmente.

La escribo desde una cafetería de la frontera de Tamaulipas, donde la gente llega sin el menor cuidado sanitario. Ellos, frente a una pandemia que ha dejado más de 90 mil muertos y rebasa los 900 mil contagios.

Y veo la taza que me trajo el mesero a las seis de la mañana, café que estoy seguro que está delicioso, pero que no me tomaré, porque quien me sirve, igual que muchos clientes, no usa cubrebocas mientras que en la tele del fondo se escucha la bravata del programa “EnbuenaOra” de corte evangélico, donde se nos ofrece el infierno si nos portamos mal y la salvación si tenemos fe en Cristo.

Recuerdo las palabras de mi colega Cecilia Pérez Barrera, quien me preguntó. ¿Por qué antes te cuidabas más y mejor? Tiene razón, y hoy me rehusó a ser un zombie más. Solamente por hoy, mi oración a Dios y a todos será el cuidarme, exagerando los protocolos para abrazarlos pronto.

No quiero atender hoy a los pastores de mercado, y menos los políticos de estos tiempos, en lo que ya quedó demostrado, que las estampitas milagrosas promovidas desde La Mañanera sencillamente no sirven y que, en todo caso, las premisas de portarse bien te salvan del coronavirus.

Dios nos guarde, que Santa Teresa de Jesús de Ávila decía con acierto hace muchos años: “Lee y conducirás, no leas y serás conducido”.

Viernes de reflexión y del dolor que me acecha, es que todos estemos en riesgo, y exista una legión de irresponsabilidad social, donde ahí la autoridad se topa con la pared de la estulticia, derivada de las deformaciones educativas y sus distorsiones convenientes por décadas.

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, no se cansa en advertir que no es el momento de salir y relajar medidas preventivas, porque, explica, existe una segunda ola de contagios por COVID-19 que, advierte, en los próximos meses “ocasionaría más defunciones, la posible saturación de hospitales y complicaciones graves a la salud de la población”.

Al jueves, se precisa en un comunicado, “la cifra oficial de COVID-19 es de 32 mil 184 positivos acumulados, de los cuales 27 mil 807 se han recuperado y dos mil 790 han fallecido. Esto significa que durante la jornada de este miércoles se confirmaron 160 nuevos diagnósticos y 12 defunciones”.

“Splo mediante la participación social, respetando las medidas preventivas, como quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, el estornudo de etiqueta, vacunarse contra la influenza, no saludar de mano, abrazo o beso, será posible enfrentar la pandemia”.

Pero al pueblo bueno parece no importarle. Es tal el grado de presión, que muchos, como vimos al amanecer de este jueves, se lanzan a las calles como seres de luz, inmortales.

Importante: El llamado que hizo ayer Enrique Rivas, es indispensable para todos. Si bien lo hace el Alcalde de Nuevo Laredo, todos deben realizar su mejor esfuerzo para no celebrar eventos masivos con el pretexto del Día de Brujas o del uno y dos de noviembre.

“El llamado es para ti, para las familias, quédate en casa, no salgas, no permitas que alguien de tu familia se contagie, cuida a los tuyos, el virus todavía existe, se está hablando de la posibilidad de un repunte, y no podemos permitir que siga muriendo más gente”.

Ya sabemos que en Matamoros los indicados para competir en los partidos preponderantes siguen siendo los mismos, en el PAN los diputados Ivett Bermea, Héctor Escobar, Kiko Elizondo, César Rendón y ayer alguien me sugirió, por qué no, empresarios de la talla de Ángel Sierra.

En el PRI, lo mismos que ya hemos mencionado, Pedro Luis Coronado, Héctor Silva, además de Raúl González -quien me reveló le atrae más el territorio como independiente-, o bien Anto Tovar.

Los cuatro están en la mejor relación con Edgar Melhem y consideran que si no van solos, en alianza garantizarían éxito.

Y en Morena, lógicamente, como dueño del cajón de la galletas va el alcalde Mario López para repetir, pero como necesitan llenar todos los espacios, Leticia Sánchez Guillermo se anota, además de Alejandro Alfonso Mayer Garza, y quizá el doctor Víctor García, quien se pasa de discreto.

