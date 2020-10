Médicos obtienen más dinero si gente muere por covid: Trump

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató nuevamente la polémica al afirmar que los médicos obtienen más dinero si notifican que las personas murieron por COVID-19.

“Nuestros médicos obtienen más dinero si alguien muere a causa del COVID. Lo saben, ¿verdad?”, aseguró este viernes durante un mitin en Waterford Township, Michigan.

Ante miles de simpatizantes, Trump impulsó nuevamente la teoría de conspiración que explicó en Waukesha, Wisconsin, el pasado 24 de octubre.

En tal ocasión, el presidente dijo que los médicos y hospitales obtienen más dinero si dicen que las personas murieron por coronavirus en lugar de por su comorbilidad.

Sostuvo que en realidad su gestión ha disminuido los casos y decesos por COVID-19, pero que los médicos están ‘inflando’ las cifras.

Tras las declaraciones de Donald Trump, el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia emitió un comunicado en el que las calificó de imprudentes y falsas.

Insinuar que los médicos de emergencia inflarían el número de muertes por esta pandemia para ganar dinero es ofensivo, especialmente porque muchos están bajo una tensión financiera sin precedentes mientras continúan soportando la peor parte del COVID-19″, afirmó el Colegio.

Sus integrantes advirtieron que las acusaciones del mandatario estadounidense promueven la “peligrosa ola de desinformación que continúa obstaculizando los esfuerzos para controlar la pandemia”.

"Our doctors get more money if someone dies from Covid. You know that, right? I mean, our doctors are very smart people." — Trump pushes a baseless conspiracy that greedy American health care workers are overcounting coronavirus deaths pic.twitter.com/fsajGTvvN3

— Aaron Rupar (@atrupar) October 30, 2020