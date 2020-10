Perrito escapa para acompañar a sus niños a la escuela

"Sandy" está con la familia desde que era un cachorro, por lo que no le gusta estar separo de ella

Desde que era un cachorro el pequeño Sandy está con su familia, prácticamente nació con ellos y con el tiempo se ha vuelto muy protector. No le gusta quedarse solo o no saber dónde están sus niños. Siempre vigila que todo esté en orden y se distrae únicamente para divertirse. Cuando alguien sale de casa, trata de seguirlo y acompañarlo, pero no se lo permiten, podría perderse.

Sandy es un verdadero travieso, que uno de estos días logró escapar y seguir a sus dueños hasta la escuela, que se encuentra cerca de la casa. Terminó incrustado en la oficina del director y causando un desorden increíble. Su ternura y fidelidad hacen imposible que alguien lo reprenda, así que todo acabó en risas.

En algunas ocasiones ha logrado escapar, siguiendo a los niños, pero apenas lo atrapan, lo devuelven a casa. Pero él quiere estar involucrado en todo lo que hacen.

Cuando la familia hace un viaje y está separada por algunos metros, él se la pasa corriendo de un lado a otro para verificar que todos estén bien.

Un día llegó a la escuela sin que nadie se diera cuenta, al llegar los trabajadores intentaron retenerlo, pero fue muy escurridizo, finalmente lograron retenerlo y lo dejaron en la oficina del director, donde desafortunadamente hizo sus travesuras, dejando el lugar todo desordenado.

La mayoría de los perritos son sobreprotectores con sus familias. Además, están acostumbrados a vivir en manadas, lo que les hace desarrollar jerarquías y conductas de grupo.

Al llegar Sandy a casa ni siquiera se mostró avergonzado, todo lo contrario. Estaba muy satisfecho con su acto, sabía que había alegrado el día en esa aburrida escuela.

