Este 31 de octubre celebraremos la Noche de Brujas, pero también el Universo nos regala una hermosa Luna Llena que puedes avistar desde la ventana de tu casa ahora que el cielo está tan despejado. ¿Sabías también que en esta fecha existen rituales para atraer el amor y la fortuna en este Halloween 2020?

Los rituales en Halloween son populares especialmente en el mundo anglosajón, pero también en algunas naciones de la región de América Latina.

Estas tradiciones se remontan a la época de los celtas, que creen que el 31 de octubre por la noche, se derriban las fronteras entre lo natural y el mundo sobrenatural, por lo que los muertos aprovechan para visitar el mundo de los mortales, y es en este día que cientos de personas aprovechan para hacer diversos hechizos de amor… ¿Te atreves?

¿Quieres triunfar en el amor? Aquí algunos sencillos rituales para atraer a tu “media naranja” en este Halloween 2020:

Ritual número 1:

Necesitarás una copa con agua, un par de ramitas de canela, un cuenco (bowl) y una vela roja. Todo lo debes colocar en una habitación tranquila. Una vez ahí, escribe en una hoja tu nombre, así como seis aspectos de tu relación de pareja (o al menos de las que has tenido) que te han hecho mal y que no quieres volver a repetir. Procede a encender la vela roja y lee, en voz alta, lo que has escrito y en tu mente visualiza cómo se aleja todo eso que te hace daño. Luego, quema el papel dentro del bowl y con las ramitas de canela. Posteriormente apágalo una vez que arda con el agua de la copa. Luego tira las cenizas y deja que la vela roja se consuma.

Ritual 2:

La Luna Llena es un espectáculo glorioso, pero aunque es bella, puede traer problemas a las personas que no están alineadas en su eje, como creen los astrólogos, por ello, los expertos sugieren que tomes una hoja de papel y en ella escribas todas las situaciones negativas que has vivido en este 2020. Procede a quemar el escrito entre el día 3 y 5 de noviembre con el fuego de una vela de color violeta, y es que se cree, esta tonalidad es un transmutador.

Ritual 3:

Si lo que quieres es atraer a la suerte, en la noche de Halloween coloca una castaña en un pañuelo blanco por cada miembro de tu familia. Ahí pinta con blanco la inicial de cada persona. Luego, cubre el fruto con canela en rama y hojas de laurel. Procede a cerrar el pañuelo con un nudo y a la mañana siguiente entrega el amuleto a cada miembro de tu familia pues las castañas proporcionarán suerte todo el año.

Ritual 4:

Se sugiere que en la Noche de Brujas salgas a la naturaleza a recoger frutos y hojas propias de la época de otoño y las lleves a tu hogar, como pueden ser manzanas o castañas. Una vez en tu casa, coloca lo que recogiste en las esquinas de tu hogar para atraer la prosperidad. Recuerda que todo debe retirarse el 3 de noviembre.

