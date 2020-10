Anticipa Nader difícil situación para el 2021

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández

Tampico,Tam.- Una difícil situación económica afrontará el municipio de Tampico durante el 2021, pues además de los 55 millones de pesos que tendrá de reducción de las participaciones federales, la recaudación es muy baja.

Ante ello, el Presidente municipal Jesús Nader Nasrallah dijo que harán todo lo posible por mantener la plantilla de personal.

“Vamos a tratar de mantener la plantilla de personal, pero no se puede contratar gente extra, aunque mucha gente no tiene trabajo y vienen con nosotros a pedir empleo”, señaló.

Indicó también que le va a pegar a los servicios públicos, en obra pública, en ayudas sociales y “la verdad que no se vale que todo ese recurso se está concentrando en una política socialista, populista que no lleva nada, porque cuando no hay obra pública no hay reactivación de la economía, no hay un detonador que incentive al comercio tanto formal como informal”.

Asimismo, dijo que no hay créditos para cada uno de los empresarios que están haciendo un gran sacrificio para poder mantenerse y no cerrar las cortinas

Indicó que están apoyando la decisión del gobernador del estado de solicitar a la federación que la participación económica sea más justa y equitativa.

Consideró como increíble que en este momento no se reciba participación extraordinaria por parte de la federación a pesar de que llevamos varios meses de contingencia sanitaria.