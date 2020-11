Australia registra primer día sin contagios desde junio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Australia anunciaron este domingo que por primera vez desde junio, no se registró un solo caso de transmisión local del virus, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Salud, Greg Hunt.

El funcionario dio a conocer que en el territorio australiano no se habían registrado contagios de transmisión local en las últimas 24 horas, aunque los medios de comunicación locales manifestaron horas después que se registró uno la noche del domingo en Sidney, pero estaba fuera de la hora límite de recolección de datos, por lo que será notificado para lunes.

Zero community transmission cases today – Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.

Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj

— Greg Hunt (@GregHuntMP) November 1, 2020