Latinos apoyan a Biden en EU

En Estados Unidos, más de seis de cada 10 electores hispanos en el país apoyan a Joe Biden, y casi tres de cada 10 al presidente y candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta publicada este domingo de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama de 2009 a 2017; tiene un 62 por ciento de apoyo, frente a un 29 por ciento de Trump y un 7 por ciento no está seguro de por quién votará, de acuerdo con el sondeo de Hart Research, que entrevistó por teléfono a 410 latinos registrados para votar del 29 al 31 de octubre.

Entre los que no piensan votar por Trump, un 51 por ciento dijo que no hay la más mínima posibilidad de un cambio de opinión a última hora, mientras que entre los que no apoyan a Biden es un 23 por ciento el que descarta que lo haga finalmente.

El margen de error es de +/-4.48 por ciento, según la ficha de este sondeo publicado para acompañar una encuesta nacional de NBC News, Telemundo y The Washington Street Journal.

