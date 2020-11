Presume que borracho maneja mejor y mata a tres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cubano Camilo Morejón, quien vive en Estados Unidos, antes de provocar un fatal accidente compartió un video en redes sociales donde presumía que conducía mejor en estado de ebriedad.

En el video, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, aparece sosteniendo una cerveza acompañado de tres personas más.

A los pocos minutos el conductor se estrella contra una camioneta pick up en Houston, Texas, donde los tres tripulantes, excepto él, murieron.

El cubano y el conductor de la otra camioneta salieron expulsados por el accidente porque ninguno tenía puesto el cinturón de seguridad por lo que ambos fueron trasladados a un hospital en estado delicado.

El director de la Oficina de Delitos Vehiculares, Sean Teare, de la Fiscalía de Harris, señaló que se podía ver que habían estado bebiendo toda la noche, y que iban manejando a 90 millas por hora, y cuando la víctima del otro vehículo intentaba entrar a una gasolinera le pegaron en el lado del pasajero.

El lamentable accidente tuvo lugar el pasado 25 de octubre, por lo que ahora Morejón espera su primera audiencia en la Corte Criminal 339 de Distrito en el Condado de Harris, donde enfrenta tres cargos por intoxicación y asalto agravado, así como lesiones que sufrió el otro conductor.

Delitos que se castigas con pena de hasta 20 años de cárcel, por lo que podría pasar más de 60 años en prisión.

Traffic Investigators are on the scene of a major crash at 12239 FM 529 at Fairview. Three people have been confirmed deceased and 2 have been hospitalized. Please avoid the intersection. #hounews pic.twitter.com/xGgt3Uc66M

— HCSOTexas (@HCSOTexas) October 25, 2020