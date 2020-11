Tras 49 años Televisa Deportes despide a Juan Dosal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras 49 años de trayectoria, Televisa Deportes terminó su relación laboral con el comentarista Juan Dosal, personaje que fuera por muchos años la voz en las narraciones de la selección mexicana.

Según varios de sus colegas, el ex futbolista de Toluca habría pedido a la televisora de San Ángel salir a sus 50 años de carrera, los cuales se cumplirían en 2021, pero no sucedió así.

Esta noticia fue confirmada por varios colegas a través de sus redes sociales, quienes le desearon lo mejor a uno de los históricos comentaristas de futbol.

Juan Dosal, El General, nació el 3 de junio de 1942 y desde niño estuvo conectado al Toluca, ya que su abuelo y padre fueron directivos del club.

No entiendo. Le prometieron @JuanDosalTD dejar retirarse en 2021 cumpliendo 50 años en @TUDNMEX y no le cumplieron. Las trayectorias ya no se respetan. Abrazo mi querido Juan amigo y compañero de mil batallas

— FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 31, 2020