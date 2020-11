Recolección de basura al 90%

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Con la incorporación de un total de diez camiones rentados, la alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal aseveró que actualmente el servicio de recolección de basura tiene una cobertura del 90 por ciento.

Entrevistada esta mañana en Presidencia Municipal tras ausentarse dos semanas de su oficina por haber resultado positiva a covid-19, Gómez Leal señaló; «en un total van a ser diez, ya están los diez rentados, en lo que se terminan de componer los que tenemos descompuestos».

Tras referir que son seis camiones los que actualmente están en reparación, Gómez Leal refirió que resulta más barato rentar camiones que componer los que presentan un deterioro mayor.

«Me está costando más barato que componer los que tienen una pérdida de más de medio motor, esa fue la evaluación que hicimos; me costaba más caro componer un camión que tenía fallas que el arrendamiento».

Como se recordará, la alcaldesa Pilar Gómez Leal dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado 16 de octubre que había dado positivo a covid-19, por lo que procedió a aislarse en su casa tomando todas las medidas sanitarias recomendadas.

En la entrevista Gómez Leal hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas preventivas y protegerse contra el covid-19.

«Es bien importante dar a conocer que esta enfermedad no avisa, siempre estuvimos en constante monitoreo porque de un día a otro puedes cambiar, lo que le pido a la ciudadanía es que por favor no baje la guardia, aunque uno no lo crea esto nos pega a todos».