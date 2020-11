Elenco de “Hoy” despide a Magda Rodríguez

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este lunes los conductores del programa “Hoy” despidieron entre lágrimas y recuerdos, a la productora Magda Rodríguez, fallecida el domingo a la edad de 57 años.

Notablemente consternados, Andrea Legarreta, Raúl “El negro” Araiza y el resto del elenco de “Hoy” dedicaron un emotivo mensaje de despedida a la productora y encendieron una veladora en su honor.

“EL negro” Araiza señaló que será recordada como era, apasionada, alegre, guerrera, amiga y jefa, Marga Rodríguez, y en su caso muy particular las juntas a las 8:30 de la mañana, donde la productora era un personaje, llena de alegría y de humor.

Entre lágrimas, la conductora Andrea Legarreta dijo que todos los programas de “Hoy” están dedicados a la productora Magda Rodríguez.

Mencionó que enviaba sus oraciones y todo su amor a Andy Escalona a su hermana y a toda la familia.

“Magda querida, este programa que era tu gran sueño va para ti, una mujer ejemplar, madre, hermana, jefa, compañera y hoy este programa y los que sigan van para ti corazón. Gracias por todo, por tus sonrisas, por ser siempre positiva. Te admiro, te respeto y se siente muy vacío este foro sin ti”, señaló Andrea Legarreta.

Por su parte, Galilea Montijo dijo que pensó que todo era un sueño y que le gustaría estar en el foro para despedir a su jefa.

Montijo señaló: “Qué día tan difícil para nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar con ustedes. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes. No tengo palabras y les mando muchos besos”.

Asimismo, Jorge Van Rankin recordó a la gran mujer que era la mamá de Andrea Escalona.

La conductora Martha Figueroa dijo que Magda Rodríguez siempre le recordaba su pasión por la televisión.

También el actor Arturo Carmona agradeció a la productora la oportunidad que le dio de pertenecer al equipo de “Hoy”; Pedro Prieto expresó su admiración por Magda Rodríguez y Marisol González agradeció por haberle permitido cumplir sus sueños.

