‘Eta’ ya es un poderoso Huracán Categoría 3

“Eta” se fortaleció a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en las últimas horas y se dirige hacia Centroamérica donde ya comenzó a afectar con lluvias y vientos.

Actualmente la tormenta, tiene vientos sostenidos de 192 kilómetros por hora y se estima que alcanzará la categoría 4 antes de impactar, durante las primeras horas de este martes, a la frontera de Nicaragua y Honduras.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), los vientos de Eta podrían alcanzar los 225 kilómetros por hora.

“Eta”, el décimo segundo de esta temporada en el Atlántico, se mueve a 15 kilómetros por hora en dirección oeste y así continuará durante la primera parte del día.

Por otra parte, Honduras elevó a roja su alerta por 48 horas para cinco de sus 18 departamentos, ante el huracán Eta y estaría entrando este martes a su territorio, después de hacerlo en Nicaragua.

#Eta has rapidly intensified to a major hurricane with maximum sustained winds of 120 mph. Continued strengthening is expected before it makes landfall along the northeastern coast of #Nicaragua on Tuesday.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/yFRb0ObYHt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020