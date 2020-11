Reportan un tiroteo en Viena

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En el centro de Viena, Austria se registró un tiroteo donde varias personas habrían resultado heridas.

A través de Twitter, la Policía de Viena informó en un principio, que se llevaba a cabo una operación grande en el primer distrito, correspondiente a Inner City.

Momentos después, las autoridades confirmaron que varias personas estaban heridas.

Se le solicitó a la comunidad mantenerse alejadas de todos los lugares públicos, incluido el transporte público

Medios locales informaron que el tiroteo ocurrió en las inmediaciones de una sinagoga.

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020