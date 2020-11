¡Soltero otra vez!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU., noviembre 1 (Agencias)

El actor Brad Pitt, quien sorprendió meses atrás al dejarse ver en una relación amorosa con la modelo Nicole Poturalski, vuelve a hacerlo al regresar a la soltería.

De acuerdo con el portal Page Six, que fue el mismo que hace un tiempo reveló el romance entre ambas celebridades, ahora dio a conocer que el amor entre la pareja terminó.

El medio menciona que tanto Pitt como Poturalski ya llevaban tiempo separados, ya que al parecer su relación no era tan formal como se pensaban, además de que las medidas para evitar contagios de covid-19 dificultaron aún más su relación.

De acuerdo con Page Six, el actor de 56 años y la modelo alemana de 27 años se conocieron en el 2019 en Berlín, durante el estreno de la última película de Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”.