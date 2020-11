AMLO solo usaría cubrebocas “por respeto a la gente”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no aplicará medidas coercitivas en México para reducir casos de Covid-19 y aseguró que solo usaría cubrebocas “por respeto a la gente”.

Lamentó los rebrotes de la enfermedad en Europa y los toques de queda en varios países y señaló que en México no se implantarán medidas restrictivas porque se tiene “un pueblo extraordinario y consciente” y se está dejando de lado el autoritarismo.

El mandatario federal aseguró que no usa cubrebocas porque mantiene la Sana Distancia y porque el doctor le dijo que no es necesario que lo utilice si no está infectado de coronavirus.

"Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia", dijo el presidente López Obrador. Reiteró, una vez más, que no aplicará medidas autoritaria "como está pasando en Europa" Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/qrDz9R3Oa8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 3, 2020

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: