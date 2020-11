Eduardo Verástegui invita a votar por Trump

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Estados Unidos las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el día de hoy, y la carrera electoral no podría estar más encendida entre los candidatos debido, entre otras cosas, a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Es por eso que algunos famosos han externado de forma contundente sus preferencias políticas, como el actor, cantante y productor mexicano Eduardo Verástegui, quien compartió a través de sus redes sociales un video mostrando su apoyo hacia el candidato a la presidencia estadounidense Donald Trump, a quien considera «el presidente más pro vida de los Estados Unidos» e invitó a la comunidad latina a votar por él, pues afirma que «la mayoría de los mexicanos estamos con Donald Trump».

El actor manifestó su apoyo a Trump «por su defensa del derecho a vivir de los bebés no nacidos» al ser un presidente claramente anti aborto, postura que comparte el actor.

Señaló que cada año la vida de más de 220 mil bebés latinos son descartadas. Sin duda alguna el gran separador de familias es el aborto, y Donald Trump es el “primer presidente en proclamar en las Naciones Unidas que no hay un derecho global al aborto.

Al expresar su postura anti aborto, el actor afirmó que durante la presidencia de Donald Trump, la comunidad hispana en Estados Unidos ha mejorado notablemente sus condiciones de vida e invitó a todos los latinos a votar por la reelección del republicano.

Señaló que apoya a Donald Trump «Por su visión del rumbo económico que debe tomar este país, porque es el presidente que llevó la tasa del desempleo hispano al mayor bajo histórico. Los hispanos pudieron cumplir el sueño de una casa propia.

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 2, 2020