Mamá de Poncho de Nigris asegura que Marcela Mistral lo embrujó

Aseguró que tras ese problema hubo un distanciamiento con su hijo Poncho, por lo que ya no tiene contacto diario con él.

«Antes de este pleito absurdo me hablaba a diario, pero desde hace como dos meses ya sólo lo hace cada tercer día; también me llevaba a comer todos los fines de semana, pero todo eso ya se acabó y la verdad es que no sé qué le pasó, ¿por qué cambió tanto?; me duele bastante», agregó. «Independientemente al chisme que inventaron en Las Inventadas, la gente comenzó a decirle cosas feas a Marcela y eso les molestó más. Estoy dando esta entrevista porque no me gusta sentirme humillada ni que me hagan cosas feas, yo me porto bien como para que ahora estén así».