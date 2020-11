AMLO pide a Videgaray presentarse a declarar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los involucrados en el caso de Odebrecht, entre ellos el ex secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, que se presenten a declarar de manera voluntaria.

“Es voluntario, no esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme y también si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre pues esperar a los procedimientos”, dijo.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseveró que los juicios por presuntos actos de corrupción no deben ser arbitrarios y tienen que estar basados en pruebas para lograr que se castigue a los responsables de algún delito y no “paguen justos por pecadores”.

“Existe el derecho al amparo, en fin, son juicios que pueden tardar tiempo y no debemos alarmarnos si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo que no sea a rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores”, abundó.

El Presidente reiteró que la información que tiene hasta este miércoles es que la solicitud de aprehender a Luis Videgaray fue rechazada por un juez para que se mejorara o enriqueciera la averiguación.

“Esa es la información que tengo y no tengo más elementos porque no me corresponde, eso es un asunto de la fiscalía y el Poder Judicial y la fiscalía es autónoma es independiente hay que esperar a que se resuelva el asunto”, concluyó.

