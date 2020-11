Correcaminos en busca del Triunfo ante Mineros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con el objetivo de continuar sumando en la recta final de la presente campaña, el equipo Correcaminos se reporta listo para enfrentar a los Mineros de Zacatecas este miércoles 4 de noviembre en el estadio Carlos Vega Villalba en punto de las 21:05 horas, correspondiente a la jornada 13 del actual *Torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX.

Para este compromiso el conjunto universitario a lo largo de la semana trabajó intensamente en medio de un gran ambiente, para llegar en óptimas condiciones a este compromiso en el que buscarán las 4 unidades en caso de lograr el triunfo.

Cabe señalar que el ave naranja se encuentra concentrado en tierras zacatecanas a la espera de que se llegue la hora del inicio del partido para mejorar la posición dentro de la clasificación general en la Liga.

QUIER APRENDER Y APORTAR: CHÁVEZ

El futbolista de Correcaminos Armando Chávez nos compartió su sentir y la participación que a tenido con el equipo universitario: «Es el primer torneo que me considero titular y la verdad si me siento con mayor responsabilidad en el terreno de juego a torneo anteriores que era menor y entraba de cambio y tenía pocos minutos, pero ahora me siento super bien con muchas ganas de aprender y aportar».

Respecto a los resultados que se han obtenido hasta el momento mencionó: «Es muy complicado el torneo ya que a habido muchos altibajos no solo para nosotros si no también para los otros equipos que ganan dos, pierden dos seguidos, creo que nadie aún se considera para ser campeón».

Así mismo en cuanto al ambiente existente en el interior del equipo, destacó: _»Hay mucha armonía, mucho humanidad dentro del equipo y eso nos ocupa mucho de salir de esta rachita mala».

En cuanto a su destacada participación con el conjunto universitario reconoció: «No solamente yo, si no también los compañeros que tengo a lado que me aportan mucho como Rentería, Hibert Ruíz la verdad que me enseñan mucho y trato de aprender de ellos «.