Instalan Consejo Local del INE

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

En la confianza de que los poderes públicos tengan un desempeño como Gobierno y no como fuerzas políticas en cada contienda, ayer se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidenta de este organismo en Tamaulipas, Olga Alicia Castro, exhortó a partidos y quienes aspiran a un cargo de elección popular a respetar las reglas de la competencia.

Los instó a que en su propaganda política, pongan el énfasis en las ideas y en las propuestas, además de que reconozcan los triunfos de los candidatos favorecidos, con orden y respeto en la contienda electoral.

Ante representantes de los diferentes partidos políticos que serán protagonistas de esta elección, en la que se elegirán nueve diputados federales el domingo seis de junio, pidió a quienes participarán a que se ocupen más en ser apreciados por sus méritos, que en beneficiarse del desprecio que puedan generar hacia sus contrincantes.

En esta primera sesión, Alicia Castro citó que en esta elección está en juego la estabilidad del estado mexicano y sus instituciones, en la que se debe apostar al voto, como la única vía de acceso al poder político.

“No el dinero, no el engaño, no la manipulación, no la coacción y no la polarización de la sociedad en las elecciones”, precisó.

Hizo ver que no es un juego de buenos y malos, sino que debe ser una contienda de proyectos de nación, de visión de Estado, que tiendan a su desarrollo y a su fortalecimiento democrático.

Comentó que para la elección de 2021, el INE proyecta una Lista Nominal en alrededor de dos millones 800 mil tamaulipecos, cantidad que obliga a prever la instalación de un máximo de cuatro mil 900 casillas el día de la contienda.

“Siendo elecciones concurrentes, se instalará la casilla única, por lo que se visitará a más de 360 mil ciudadanos para designar de entre ellos a 44 mil 100 funcionarios de mesa directiva.

Adelantó que el Instituto contratará mil 400 personas como Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, para capacitar a quienes integrarán las mesas directivas de casilla el día de la elección.