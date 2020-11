‘Salva’ el PRI al Gobierno de Victoria: H. Reyna

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- La ineficiencia de la Administración municipal en Ciudad Victoria demuestra que el Partido Acción Nacional no pudo ni puede con el «paquete», por lo que ha tenido que recurrir a personajes del Partido Revolucionario Institucional para rescatar al municipio, aseveró el regidor Horacio Reyna de la Garza.

«Que recurran a ellos significa que no pudieron con el paquete, esto todos lo sabemos, nos refleja que no pueden y que no pueden hacer las cosas».

Y agregó; «tienen que buscar gente con experiencia y que bueno que sean los del PRI».

El presidente del Comité Directivo Municipal del Revolucionario Institucional, aseguró que el PRI tiene buenos perfiles, los cuales además de ocupar cargos en la actual administración municipal también los podría beneficiar durante el próximo proceso electoral.

«Yo creo que hay muy buenos perfiles de servidores públicos de extracción priista».

Por último; Reyna de la Garza manifestó que no existe una alianza entre ambos partidos, prueba de ello, dijo, las votaciones emitidas en la pasada sesión del Ayuntamiento en contra de la Ley de Ingresos.

«Lo hacemos por la ciudadanía, no hay una alianza, pueden ver las votaciones en las sesiones del Ayuntamiento, votamos en contra de La ley de Ingresos, por diversas causas, esto refleja que no vamos en coalición con ellos».